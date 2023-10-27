Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Leverkusen farklı galibiyetle liderliğini korudu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Bayer Leverkusen, sahasında Qarabağ'ı 5-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:21
Leverkusen farklı galibiyetle liderliğini korudu
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Bayer Leverkusen, sahasında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk etti.

Bay Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayer Leverkusen 5-1 kazanarak grupta kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Wirtz'in golüyle öne geçen Leverkusen'e Bayramov 16. dakikada cevap verdi ve skora denge geldi. Bu golün ardından vites yükselten Leverkusen'de 29. dakikada Grimaldo, 35. dakikada Boniface, 55. dakikada bir kez daha Grimaldo ve 58. dakikada Tapsoba'nın golleri farklı galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla bu sezonun flaş ekiplerinden Bayer Leverkusen 9 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Qarabağ ise 6 puanda kalarak grupta ikinci sırayı aldı.


Bayer Leverkusen Karabağ uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen, Köln'ü 3 golle geçti!

Bayer Leverkusen, Köln'ü 3 golle geçti!
Bayer Leverkusen, Heidenheim'i 4 golle geçti

Bayer Leverkusen, Heidenheim'i 4 golle geçti
Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

En Çok Okunan Haberler