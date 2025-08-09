Sane, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçta

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.
Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başlayan Sane, ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.
Yıldız oyuncu maçta 90 dakika sahada kaldı.
