Sane, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçta

9.08.2025 00:38:00
Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Gaziantep FK karşısında çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başlayan Sane, ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

Yıldız oyuncu maçta 90 dakika sahada kaldı.

