Şanlıurfaspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 18:24
Şanlıurfaspor 3 puanı tek golle aldı
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Trendyol 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada İshak Çakmak kaydetti.

Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.

Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor ise Boluspor deplasmanına gidecek.


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