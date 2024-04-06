Şanlıurfaspor 3 puanı tek golle aldı
Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada İshak Çakmak kaydetti.
Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.
Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor ise Boluspor deplasmanına gidecek.
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