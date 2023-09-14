Şanlıurfaspor, Enver Cenk Şahin ile anlaştı

Şanlıurfaspor, Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:15
Şanlıurfaspor, Enver Cenk Şahin ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 28 yaşındaki Enver Cenk Şahin'i transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Enver Cenk Şahin ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.


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