Şanlıurfaspor, Enver Cenk Şahin ile anlaştı
Şanlıurfaspor, Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 28 yaşındaki Enver Cenk Şahin'i transfer etti.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Enver Cenk Şahin ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
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