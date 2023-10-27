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Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 10. hafta maçında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:12
Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Zafer Turan yönetimindeki Şanlıurfaspor, kendi sahasında Mustafa Kaplan'ın ekibi Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Şanlıurfaspor, ligde oynadığı son maçta Göztepe deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Giresunspor ise kendi sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup olmuştu.


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