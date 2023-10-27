Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 10. hafta maçında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Zafer Turan yönetimindeki Şanlıurfaspor, kendi sahasında Mustafa Kaplan'ın ekibi Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Şanlıurfaspor, ligde oynadığı son maçta Göztepe deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Giresunspor ise kendi sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!