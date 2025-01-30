Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Kappel ile Manisa FK'nin defans oyuncusu Awuku'yu renklerine bağladı.

Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:54

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Kappel ile Manisa FK'nin defans oyuncusu Awuku'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Leandro Deyrinio Kappel ve Philip Gameli Awuku ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kulüp yöneticileri Hasan Aşıklıoğlu ile İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Şanlıurfaspor #Leandro Deyrinio Kappel #Philip Gameli Awuku
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