Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!
Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşma sağlandı.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfaspor, 5 Şubat'ta teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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