Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 21:12

Güncelleme: 07.02.2024 - 21:12

Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfaspor, 5 Şubat'ta teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.