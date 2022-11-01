Şansal Büyüka, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi uyardı: Telafisi zor bir darbe alabilir

01 Kasım 2022 Salı, 09:46

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta geride kaldı. Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde liderliğini sürdürürken, Şenol Güneş ile yeni başlangıç yapan Beşiktaş da sahasında 5-2'lik galibiyete ulaştı. Galatasaray ise Karagümrük deplasmanında hata yapmadı.

Spor yazarı Şansal Büyüka, Milliyet gazetesinde 13. haftada oynanacak dev Galatasaray - Beşiktaş derbisine dair açıklamalarda bulundu.

Büyüka, "Galatasaray ile Beşiktaş’tan biri bu maçı kaybederse, henüz yolun başı sayılmasına rağmen telafisi zor bir darbe alır. Maç berabere biterse ikisi birden kaybeder, Fenerbahçe kazanır. Henüz sezon başı sayılabilir. Buna rağmen kader maçı sayılabilecek bir derbi bizi bekliyor" dedi.

*Yazının tamamına Milliyet'ten ulaşabilirsiniz.

Galatasaray ile Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.