Başakşehir zirve takibini sürdürdü! Başakşehir 3-1 Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'de oynanan karşılaşmada ev sahibi turuncu lacivertliler, Giresunspor'u 3 golle geçti.
Başakşehir'in galibiyet gollerini 38'de Ndayishimiye, 65'de Keny ve 76'da Ömer Ali kaydetti.
Giresunspor'un tek golü ise 80'de Serginho'dan geldi.
Bu skorla puanını 23'e çıkaran Başakşehir, lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
9 puanda kalan Giresunspor ise 17. sırada yer aldı.
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