Şansal Büyüka, Jorge Jesus'un Arda Güler planını anlattı!

20 Eylül 2022 Salı, 09:34

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka değerlendirmelerde bulundu. Duayen isim, Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynatılmama sebebini de açıkladı.

İşte Büyüka'nın değerlendirmesi...

"ARDA’YI BEĞENİYOR, GELİŞMESİNİ BEKLİYOR"

"Fenerbahçe seyircisi, 'Arda Güler oynasın' diye yanıp tutuşuyor... Ancak görünen o ki Jorge Jesus’un futbol felsefesinde 'koşan - bozan - dağıtan' oyuncuların önceliği var... Jesus atletik futbolculardan kurulu, atletik bir takım istiyor... Yerden göğe kadar haklı...

Jesus’un bu futbol anlayışında, atletik olmaktan daha çok yaratıcı ve kreatif olan Arda Güler’in takımda yer bulması çok kolay değil… Jesus’un çok yakın çevresine Arda’yı sordum... Yanlış bilgi olması mümkün değil... Arda Güler’in adaleleri daha gelişimini tamamlamadığı için birden aşırı yük bindirip, bu gelişimi engellemek istemiyor... Arda’yı beğeniyor ve gelişimi için çaba harcıyor... Ama bu günden yarına Arda’yı oynatır mı derseniz, bana göre oynatmaz..."