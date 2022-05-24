Şansal Büyüka: 'Yeni TFF başkanı Büyükekşi olacak'
Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının Mehmet Büyükekşi olacağını duyurdu.
Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, haziran ayında yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkan seçileceğini iddia etti.
Büyüka'nın konuya ilişkin yazısı şu şekilde:
"TFF'nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de "Hayırlı olsun" diyelim.
Mehmet Büyükekşi, TİM'in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü'nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... "İyi insan" diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten "iyi" olması gereken insan için, artık "iyi" olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı.
Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek.
Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz.
Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene "ağam", gidene "paşam" derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz."
Mehmet Büyükekşi, 2019 yılının eylül ayında Adil Sani Konukoğlu'ndan devraldığı Gaziantep FK başkanlığını, 2021 yılının haziran ayında Cevdet Akınal'a devretmişti.
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