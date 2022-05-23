Fethiyespor TFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde, penaltılarda İçel İdmanyurdu'na 5-4 üstünlük kuran Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta İçel İdmanyurdu'na penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Üç sezon sonra yeniden TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Fethiyespor'da futbolcular, penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşadı.
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