19 Mayıs coşkusunun yaşandığı haftada Türkiye sporda tarihi başarılar aldı

24 Mayıs 2022 Salı, 07:00

Türk sporu dünya ve Avrupa şampiyonluklarına doyduğu bir hafta sonunu geride bıraktı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşadığımız haftada basketbol, voleybol, boks, tekvando, kürek ve ampute futbolda Türkiye, “Altın çocukları” ile tarihi başarılara imza attı. Kavgaların ve tartışmaların yaşandığı futbol geri planda kaldı. Diğer branşlardaki zaferler sporseverlerin göğsünü kabarttı. Türkiye, geçen hafta sporda 6 dünya şampiyonluğu, 15 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

BOKSTA ‘DÜNYA’LAR BİZİM

İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Türkiye tarihe geçecek zaferler yaşadı. Milli sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Şennur Demir ve Ayşe Çağırır altın madalya kazandı. Sema Çalışkan ile Elif Güneri bronz madalya aldı. Türkiye takım halinde dünya şampiyonu olurken organizasyonu toplam 6 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı.

EFES KUPAYA ABONE

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan THY Euroleague’de zafer üst üste 2. kez Anadolu Efes’in oldu. Lacivert-Beyazlılar, Sırbistan’daki Dörtlü Final’de 19 Mayıs’ta Olympiakos’u Micic’in son saniye üçlüğüyle yenip ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız özel günde finale yükseldi. Koç Ergin Ataman yönetimindeki Efes, finalde Real Madrid’i devirip Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

ZAFER VAKIFBANK’IN

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco’yu mağlup ederek Avrupa’nın bir numarası oldu. Başantrenör Guidetti idaresindeki Sarı-Siyahlılar, Avrupa voleybolunun 5. kez zirvesine çıktı. VakıfBank böylece uluslararası alandaki 11. kupasını müzesine götürdü. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla zafer yaşayan takım unvanını kazandı.

MADALYAYA KÜREK ÇEKTİ

Türkiye’ye, Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası’ndan iki altın madayla geldi. İtalya’daki organizasyonda, erkekler dört tek dümencide Okan Atmaca, Mehmet Avcı, Şevket Eren, Ziya Ateş ve Tuana Yıldız’dan kurulu Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu. İki çifte Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalyaya kürek çekti.

Tekvandoda tarihi zaferler

İngiltere’deki Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’ndan Türkiye zaferle ayrıldı. Milli sporcularımız toplam 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya kazanırken, takım halinde de Avrupa şampiyonu oldu. Hatice Kübra İlgün, Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs, Hakan Reçber ve Emre Ateşli altın, Emine Gögebakan, Görkem Polat gümüş, Nafia Kuş, Deniz Dağdelen, Muhammed Yıldız, Taha Biçer bronz madalya aldı. Para tekvandoda Gamze Gürdal, Nurcihan Ekinci, Alican Özcan, Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Mehmet Saraç gümüş, Oktay Atalay bronz madalya elde etti.

ŞAMPİYON ETİMESGUT

Etimesgut Belediyesi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Wisla Krakow’u 5-2 yenerek şampiyon oldu. Temsilcimize kupayı getiren golleri Kemal (2), Ömer (2) ve Şeyhmus attı.

İLKAY GİRDİ KUPA GELDİ

İngiltere Premier Ligi’nin son haftasında evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa’yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool’un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. City’ye şampiyonluğu getiren isim, 68. dakikada oyuna giren Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan oldu. Maçın kaderini değiştiren İlkay, 76. dakikada golünü attı. Manchester City, 2 dakika sonra Rodri’nin golüyle 2-2 yaptı. 81’de yine ağları sarsan İlkay, 3-2’lik galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi.