Şansal Büyüka'dan Fenerbahçe değerlendirmesi: '3Y kabusunu yaşıyor ve faturasını ödüyor'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:11

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:11

Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan Büyüka'nın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe artık 3Y kabusunu yaşıyor ve faturasını ödüyor. Yorgun, yaşlı, yavaş...

Hepsinden kurtulması lazım yorgun, yaşlı yavaş... Yerine çabuk, hızlı, atletik takım yapması lazım.

Fenerbahçe bu üçlüyle (Dzeko, Tadic, En-Nesyri) ya da bu üçlüden biriyle, ikisiyle seneye de devam etme kararı alırsa geçmiş olsun, seneye de şampiyon olamaz.

Bu kadar iddialı konuşuyorum, kendimi riske ediyorum. Fenerbahçe Dzeko, En-Nesyri, Tadic için yarım devre oynarlarla seneye bir transfer planı hazırlıyorsa geçmiş olsun. İmkan yok şampiyon olamaz.

Şimdi sen En-Nesyri'yi 1. santrforun düşünerek sezona başlayabilir misin? Mümkün değil.

Fenerbahçe'nin dörtlüsü Talisca, Dzeko, En Nesyri ve Tadic. Bu dörtten eğer tutacaksan bir tek Talisca'ya tahammül edebilirim. O da son vuruş kalitesi var diye.

Bu kadar ağır, yavaş, modeli tamamen geçmiş. Son kullanım tarihi bitmiş futbolcularla şampiyon o-la-maz-sın!"