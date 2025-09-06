Santos'lu Azerbaycan, İzlanda'ya mağlup

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında İzlanda, sahasında Azerbaycan'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Victor Palsson, 47 ile 56. dakikalarda Johannesson, 66. dakikada Gudmundsson ve 73. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.
FERNANDO SANTOS'UN KÖTÜ KARNESİ
Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Azerbaycan, son 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.
Gruplarda gelecek maçta İzlanda Fransa'ya konuk olacak. Azerbaycan ise Ukrayna'yı konuk edecek.