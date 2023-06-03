Sao Paulo, Rodrigo Nestor için Galatasaray'dan 15 milyon Euro istedi!

Yayınlanma: 03.06.2023 - 18:24

Güncelleme: 03.06.2023 - 18:24

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor'un fiyatını sordu.

Brezilyalı oyuncu için sarı kırmızılı yöneticilere 15 milyon euroluk bir fiyat sunuldu. Sözleşmede ayrıca bir de sonraki satıştan pay istendi.

Transfer ile ilgili sarı kırmızılıların nasıl bir cevap verdiği yazılmadı. 22 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, Sao Paulo ile 151 maça çıktı ve 10 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.