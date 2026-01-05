Sarı kırmızılı ekip ayrılığı açıklamıştı... Berkan Kutlu, Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı.

2021-22 sezonunda Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılılara veda etti.

Konyaspor'la anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray'ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray'a veda ediyorum... Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.