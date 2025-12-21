Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 20:01:00
Okan Buruk açıkladı: Uğurcan Çakır, Wilfred Singo ve Berkan Kutlu ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi sakat oyuncuların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

RAMS Park'taki maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

SAKAT OYUNCULAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Maçın zor geçeceğine vurgu yapan Okan Buruk, “Emre Belözoğlu geleli 2 hafta oldu. Maçları 0-0 bitti. Hem o dönemleri analiz ediyorsunuz hem de iki takımda benzer eksikler var. Rakibimizde de 2 futbolcu Afrika Kupası'na gitti. Yükselen bir formumuz var, birbirimize alışıyoruz. Antalya deplasmanında güzel bir galibiyet aldık, hafta içi Başakşehir'i yendik. Kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Rakibimiz de kolay gol yemedi. Savunma anlamında kaliteli işler yapmamız lazım. Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Berkan'ın biraz daha uzun sürecek dönüşü. Singo'yu da takip edeceğiz. Saha çalışmalarına başladı. Çok acele etmek istemiyoruz. Acele ettiğiniz zaman sakatlıkların nüksetme durumu oluyor, daha dikkatli olacağız” ifadelerini kullandı.

