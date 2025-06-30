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İsviçre'den Berkan Kutlu'ya büyük onur!

İsviçre'den Berkan Kutlu'ya büyük onur!

30.06.2025 17:38:00
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Cumhuriyet Spor
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İsviçre'den Berkan Kutlu'ya büyük onur!

İsviçre'de Monthey şehri belediyesi, Galatasaray forması giyen milli oyuncu Berkan Kutlu'nun adının verildiği bir futbol sahasının açılacağını duyurdu.

İsviçre'de Monthey şehri belediyesi iki spor elçisi Washington Wizards NBA basketbol oyuncusu Kyshawn George ve Galatasaraylı Berkan Kutlu'nun adının verildiği iki sahanın açılışın salı günü yerel saat ile 17.00'de yapacak.

George Basketball kulübünden yapılan açıklamada, "Verney spor merkezinde gerçekleşecek bu resmi resepsiyon, iki sporcunun onuruna isimlendirilen sokak futbolu ve sokak basketbol sahalarını keşfetmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, genç ve yaşlı sporseverlerin George ve Kutlu'nun değerli imzalarını edinmelerine ve tanışmalarına da olanak tanıyacak" ifadeleri kullanıldı.

25 Ocak 1998 yılında bu şehirde doğan Berkan Kutlu, 2016' da Sion'un altyapı takımlarında forma giydikten sonra aynı yıl İsviçre beşinci lig kulübü FC Monthey'e transfer olmuş ve şehrinin takımında iki yıl oynamıştı.



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