Sarıyer'den Ümraniyespor karşısında kritik galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sarıyer SK'yi ağırladı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarıyer SK 3-1 kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri, biri penaltıdan olmak üzere 30 ve 61. dakikalarda Papis Dembele ve 68. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü 43. dakikada Benny attı.

Ümraniyespor'da golü atan Benny, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 8 puanda kalırken Sarıyer puanını 7'ye çıkardı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarıyer ise evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.