Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'de!
2. Lig'de Kırmızı Grup'u lider tamamlayan Serik Belediyespor ve Beyaz Grup'ta zirvede yer alan Sarıyer, 1. Lig'e yükseldi.
Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'in iki yeni ekibi oldu.
2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 mağlup eden Serik Belediyespor, ligi 74 puanla zirvede tamamladı ve 1. Lig'e yükseldi. Antalya ekibi gelecek sezon tarihinde ilk defa 1.Lig'de mücadele edecek.
2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Sarıyer, İskenderunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligi 82 puanla zirvede tamamlayan İstanbul temsilcisi yeni sezonda 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.
Son olarak 2004/2005 sezonunda 1.Lig'de mücadele eden Sarıyer, 20 yıldır 2.Lig'de mücadele ediyordu.
Etiketler: #sarıyer #Serik Belediyespor #Trendyol 1. Lig
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