Sarunas Jasikevicius: '24 üçlük inanılmaz!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Valencia karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 23:34
Sarunas Jasikevicius: '24 üçlük inanılmaz!'
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 30 farkla kazanılan Valencia karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, ''Hücumda çok iyiydik. Çok iyi bir tempoda oynadık. Zaman zaman çok iyi topu paylaştık. İkinci ve üçüncü opsiyonlarımıza sık sık gittik. Kolay atışları bulduk. Bizim için harika bir akşamdı." dedi.

24 üçlük rekor hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius, "İnanılmaz. Her şey çok daha kolay oluyor şutları soktuğunuzda. Tabii ki 24 üçlük inanılmaz bir miktar. Bizim çok fazla iyi şutörümüz var ve hepsi de çok iyi bir akşam geçirdi." ifadelerini kullandı. 

Tecrübeli koç son olarak, "Bu eforu yapmalıyız. Daha uzun beşlerle oynuyoruz. Bunun için efor göstererek devam etmeliyiz ve özellikle hücum ribaundlarında bu eforu göstermeye devam ederiz umarım." yorumunu yaptı.

VALENCIA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Valencia Başantrenörü Alex Mumbru da maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mumbru yaptığı açıklamada, "Üç sayılık atışları kontrol etmeliydik. 24 üçlük buldular. Çeyrek başlarında sürekli olarak üst üste sayılar ürettiler ve bugün bunları kontrol edemedik." dedi.


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