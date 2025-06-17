Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarunas Jasikevicius: "Sahamızda kazanmak çok önemli"

Sarunas Jasikevicius: "Sahamızda kazanmak çok önemli"

17.06.2025 23:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sarunas Jasikevicius:

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisinde Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin ilk maçı Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynandı.


Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maç sonunda Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç hakkında açıklamalarda bulundu.


Aldıkları galibiyet hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius: "Maçın büyük bölümünde çok iyi efor sarf etti tüm takım. Ne kadar zor bir seri olduğunun farkında olduğumuzu gösterdik. Kendi sahamızda kazanmak çok önemli. Fantastik bir seyircimiz vardı. Galibiyete yardımcı oldular. Bu şekilde devam etmesini isterim." ifadelerini kullandı.


Serinin ikinci karşılaşması 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Sarunas Jasikevicius #Beşiktaş Fibabanka

İlgili Haberler

Sakaryaspor, 60. yıl dönümünü kutladı
Sakaryaspor, 60. yıl dönümünü kutladı TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, kuruluşunun 60. yıl dönümü sebebiyle Çark Caddesinde kutlama düzenledi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yöneticiye tepki:
Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yöneticiye tepki: "Holiganizm!" Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven, Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nu holiganizme destek vermekle suçladı. Arseven, yaşanan olaylara sert tepki göstererek, "Misafirperverliği biz göstereceğiz" dedi.
Finalin ilk maçında Alimpijevic ihraç edildi
Finalin ilk maçında Alimpijevic ihraç edildi Dusan Alimpijevic, iki teknik faulun ardından mücadeleden diskalifiye oldu.
Errick McCollum:
Errick McCollum: "40 dakika boyunca enerjimizi kaybetmedik" Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'da devre arası transferi olan Errick McCollum, maç sonunda konuştu.