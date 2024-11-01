Sarunas Jasikevicius: "Takımın ruhunu gördüm"

Yayınlanma: 01.11.2024 - 23:27

Güncelleme: 01.11.2024 - 23:27

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Partizan galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "İki iç saha maçımız vardı. İyi bir sonuç aldık, evimizi savunduk. Daha önce iç sahada iki maç kaybetmiştik ve galibiyet almak önemliydi." dedi.

Başarılı teknik adam, "Takımımın ruhunu çok yukarıda gördüm bugün. Sahada çok birlikte gözüktüler. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeye devam etmeliyiz. Her maç çok önemli." ifadelerini kullandı.