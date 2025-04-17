Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.

Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 23:13

Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı.


Etiketler: #türkiye satranç federasyonu #Arya Aydoğan #satranç
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler