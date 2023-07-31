Satrançta Avrupa ikincisi olduk
Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikinciliği elde etti.
Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lasi kentinde yapılan organizasyonda 12 yaş kategorisi maçları yapıldı.
Türkiye 12 Yaş Genel Takımı, Avrupa ikinciliği elde etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında yeni gelişme