Satrançta Avrupa ikincisi olduk

Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikinciliği elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:26
Satrançta Avrupa ikincisi olduk
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Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lasi kentinde yapılan organizasyonda 12 yaş kategorisi maçları yapıldı.

Türkiye 12 Yaş Genel Takımı, Avrupa ikinciliği elde etti.


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