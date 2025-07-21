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Saul Niguez transferinde sona doğru: Trabzonspor'un yeni yıldızı imzaya geliyor!

Saul Niguez transferinde sona doğru: Trabzonspor'un yeni yıldızı imzaya geliyor!

21.07.2025 11:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Saul Niguez transferinde sona doğru: Trabzonspor'un yeni yıldızı imzaya geliyor!

Trabzonspor'un Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile anlaştığı ve İspanyol futbolcunun bugün Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı. Niguez, Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Saul Niguez, bu akşam saat 19.30’da Trabzon’da olacak.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak.

FATİH TEKKE DE AÇIKLADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan Esfahan ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Saul Niguez, yeni oyuncumuz" dedi ve transferi açıkladı.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı. 

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