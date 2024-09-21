Schalke, 3-0 öne geçtiği maçı farklı kaybetti

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:05

Bundesliga 2'nin 6. haftasında Schalke 04, Darmstadt'ı konuk etti.

Mavi beyazlılar, 14. dakikada Mohr, 34. dakikada Sylla ve 39. dakikada Schallenberg'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Alman ekibi oyunun kalan kısmında 5 gole engel olamadı. Darmstadt, 45+5'te Hornby ile ilk golünü buldu. Konuk takım 56 ve 76. dakikalarda Lidberg'in golleriyle skora dengeyi getirdi. İsveçli oyuncu 87'de takımını öne geçiren golü atarken, kapanışı 90+7. dakikada Lopez yaptı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Schalke 4 puanda kaldı. Bu sezon ilk galibiyetini alan Darmstadt puanını 5 yaptı.