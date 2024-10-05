Scottie Wilbekin'in sakatlığı sonrası... Fenerbahçe Beko'dan transfer kararı!
Fenerbahçe Beko'nun, Scottie Wilbekin'in ağır sakatlığı sonrası Manisa Basket'ten Saben Lee'yi transfer edeceği iddia edildi.
THY EuroLeague'in ilk haftasında Olympiakos'u deviren Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız isimlerinden Scottie Wilbekin ise ilk çeyrekte bir sakatlık yaşamıştı.
Wilbekin yaşadığı sakatlık sonrasında maça devam edemezken başarılı oyuncudan kötü haber gelmiş ve ön çarpaz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Beko kısa rotasyonuna takviye için harekete geçti.
FENERBAHÇE, LEE İLE ANLAŞMAYA YAKIN
Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Manisa Basket forması giyen Saben Lee ile anlaşmaya yakın.
MURCIA'YA 36 SAYI ATTI
Saben Lee, Manisa Basket formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia deplasmanında 36 sayı * 6 ribaund – 6 asist ile oynamış ve takımını galibiyete taşımıştı.
NBA'DE 4 TAKIMDA OYNADI
25 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu, 2020 NBA draftında 2. tur 38. sıradan Utah Jazz tarafından seçildi.
Saben Lee, bu sezon Manisa ile Türkiye'ye gelmeden önce NBA'de Detroit Pistons, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns formaları giydi.
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