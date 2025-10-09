Sea To Sky’da plaj etabını Red Bull sporcusu Billy Bolt kazandı

Bu yıl Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olarak düzenlenen organizasyonun Plaj Etabını Red Bull sporcusu Billy Bolt zirvede tamamladı. İkinciliği İngiliz Mitch Brightmore, üçüncülüğü ise Red Bull’un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler elde etti.

SEM İH ÖZDEM İR: 37 ÜLKEDEN 382 SPORCU START ALDI

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, ‘’Dünya şampiyonasının 5’inci ayağı 16’ncı Sea To Sky’ın bugün plaj etabını tamamladık. 37 ülkeden 382 sporcu start aldı. Sabah sıralama turları tamamlandı. Daha sonrasında da final yarışlarımızı gerçekleştirdik. Güzel bir izleyici vardı. Parkur güzeldi, tamamladığımız için mutluyuz. Yarınki yarışlarımıza bakacağız. Yarın sabah ise 42 kilometrelik orman yarışımız başlayacak. Kesme Boğazı’nda finiş görecekler. Daha sonraki gün de sahilden başlayarak 64 kilometre sonrasında Tahtalı Dağı’na ulaşacağız” dedi.

YARIN ORMAN YARIŞI KOŞULACAK

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda yarın ise sporcular orman etabında mücadele edecek. Yarışçılar, saat 09.00’da Sumakseniri bölgesinden start alacak. Yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda Kesme Boğazı’nda finiş çizgisine ulaşılacak.