Sebastian Haller kemoterapi sonrası antrenmanlara başladı
Testis tümörü tedavisi için gördüğü kemoterapi sona eren Sebastian Haller, Dortmund'la yeniden çalışmalara başladı.
Testis kanseri teşhisinden sonra kemoterapi tedavisi gören Fildişili golcü Sebastian Haller, Dortmund'la yeniden idmanlara başladı.
Tedavisinin tamamlanmasıyla Dortmund'la çalışmalara başlayan Haller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salon çalışmalarına başladığını duyurdu. Haller bir de açıklama yaparak, "Herkese mutlu yıllar. Yeni yıl benim için çok iyi başlıyor çünkü bu benim için sahalara dönmek demek. 2022 kolay değildi ama beni 2023'ün önüme çıkaracağı tüm yeni zorlukların üstesinden gelmeye hazırladı. Hepinizi tekrar görmeyi iple çekiyorum" sözlerini kullandı.
Sezon başında Ajax'tan Dortmund'a 31 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki forvete 30 Temmuz tarihinde testis kanseri teşhisi konmuştu. Kemoterapi tedavisinin yanı sıra ameliyat da olan Haller, yeniden sahalara dönmek için gün sayıyor.
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