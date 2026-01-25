Sebastian Szymanski, Rennes ile ilk maçına çıktı!

Fransa Ligue 1'in 19. haftasındaki derbide Rennes ile Lorient karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında 3. dakikada Jean-Victor Makengo'nun golüyle öne geçen Lorient ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümü bu skorla geçilirken 77'de Pablo Pagis konuk takım adına ikinci golü kaydedip skoru belirledi.
Ara transfer döneminde Rennes'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, Lorient'le oynanan maça yedekler arasında başladı.
İLK MAÇINA ÇIKTI
Polonyalı futbolcu, mücadelenin 77. dakikasında Mahdi Camara'nın yerine oyuna dahil oldu. Szymanski, Rennes formasıyla ilk maçında 13 dakika süre aldı.
Szymanski, yeni takımındaki ilk maçında şanssız bir başlangıç yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu oyuna girdikten kısa süre sonra Rennes, 2-0 geriye düştü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre alan Szymanski 2 gol ve 2 asist kaydetti.