18.01.2026 12:39:00
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda... Szymanski'nin bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'de Sebastian Szmynaski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olmaya hazırlanıyor. Kulüpler transfer için anlaşma noktasına gelirken Rennes'in Szymanski için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde 4 futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir isim daha kısa süre içinde takıma veda edebilir.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Sebastian Szymanski, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'le anlaşmaya yakın.

L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe ve Rennes, Szymanski'nin transferi için ilerleme kaydedildi ve anlaşmada sona gelindi.

Fransız ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon Euro ödeyeceği, anlaşmada 1 milyon Euro'luk bonus maddesinin de olacağı belirtildi.

Szymanski'nin Rennes'le 4 yıllık bir sözleşme imzalamasının beklendiği aktarıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 maçta süre alan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro karşılığında 2023/24 sezonunda kadrosuna katmıştı. 

Fenerbahçe ara transferde daha önce Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmıştı.

