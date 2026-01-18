Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan Szymanski sorusuna cevap! 'Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum'

Domenico Tedesco'dan Szymanski sorusuna cevap! 'Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum'

18.01.2026 19:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco'dan Szymanski sorusuna cevap! 'Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç kadrosunda bulunmayan ve transferi gündemde olan Szymanski için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Maç kadrosunda bulunmayan ve transferi gündemde olan Szymanski için konuşan Tedesco, "Sebastian Szymanski (transfer) ile ilgili dedikodular hakkında yorum yapmıyorum. Bir ağrı hissetti ve biz de onu riske etmek istemedik" dedi.

Tecrübeli teknik adam "Kazanırsanız puan farkı 1'e düşecek, yorumunuz nedir?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Bizim için lig tablosu önemli değil. Sıralama hakkında konuşmak için çok erken. Biz sahaya çıktığımızda her zaman iyi oyun sergilemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimin ikinci maçı Alanyaspor'laydı. Tam bir teknik direktör takımı, zor bir maç olacak."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sebastian Szymanski #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Başkan Saran ve yönetim, sadece futbola odaklanan Tedesco’ya güvendi: Doğru plan kazandırdı
Başkan Saran ve yönetim, sadece futbola odaklanan Tedesco’ya güvendi: Doğru plan kazandırdı Takım üzerindeki otoritesini artıran Tedesco, saha içindeki sorunları da birer birer çözdü. Sadece işine odaklanan ve futbol dışındaki konulara girmeyerek polemik yaratmayan genç çalıştırıcı, devre arası transfer dönemi için de hazırlığını iyi şekilde yaptı. İstediği oyuncu profilini yönetime aktaran Tedesco, hem Musaba’nın hem de Guendouzi’nin transferinde büyük rol oynadı.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Domenico Tedesco'dan Nkunku iddialarına yanıt!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Domenico Tedesco'dan Nkunku iddialarına yanıt! İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Domenico Tedesco'dan transfer itirafı: 'Hiçbir kulüpte bu kadar destek görmedim'
Domenico Tedesco'dan transfer itirafı: 'Hiçbir kulüpte bu kadar destek görmedim' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-0 kazandıkları Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından basın mensuplarına görüşlerini aktardı.