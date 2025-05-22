Seçimin eylülden önce olması için baskı fazla, başkan Koç geri adım atmıyor: 8 bin imza var taviz yok

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, eylül olarak açıkladığı olağanüstü seçim tarihinden taviz vermiyor. Sarı-Lacivertli camiada seçim için toplanan imza sayısı 8 bin seviyesine ulaştı.

Aidatını yatırmış toplam üye sayısının 5’te 1’ine ulaşıldığında tüzük gereği olağanüstü seçimin tarihi eylülden daha erkene gelecek. Ancak kulüp sicil kurulu, atılan imzaların tamamını inceleyip noter onaylı ve tüzüğe uygun olup olmadığını inceleyecek. Bu durum zaman alacak, ayrıca yönetimin imzalara itiraz hakkı da bulunduğundan seçim tarihinin öne gelme ihtimali iyice azalacak.

Ali Koç ve yönetimi olağanüstü seçim tarihini daha yakın zamana çekme hakkına sahip olmasına rağmen eylülden öncesini düşünmüyor. Koç, yeni sezonun kadro planlamasını yapıp, Mourinho’nun geleceğiyle ilgili kararı verip, transferleri tamamlayıp camianın isyanını bastırmayı hedefliyor. Eylülde yeniden aday olacak Ali Koç, böylece zaman kazanıp kongrenin daha sakin bir atmosferde geçmesini sağlamayı planlıyor.