Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında çıkan kavga yarışmayı durdurdu; iki milli atlet diskalifiye edilirken, olayla ilgili disiplin süreci başlatıldı. Peki, Sedef Çevik kimdir? Milli atlet Sedef Çevik başarıları...

SEDEF ÇEVİK KİMDİR?

Sedef Çevik, 2003 yılında İstanbul'da doğdu. Üç adım atlama branşında mücadele etmektedir ve bu alanda Avrupa yedinciliği bulunmaktadır. Çevik, bu başarıyla birlikte üç adım atlama dünya sıralamasında ilk 200 sporcu arasına girmiştir. Çukurova Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir.