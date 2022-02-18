Sekiz gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç 4-4'lük beraberlikle tamamlandı.
Kasımpaşa'ya puanı getiren golleri 7. dakikada Ben Ouannes, 46. dakikada Hajradinovic, 60. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 90+1. dakikada Awer Mabil kaydetti. Konyaspor'un golleri ise 28. dakikada Amilton, 40. dakikada Rahmanovic, 52. dakikada Soner Dikme'den ve 90+10. dakikada penaltıdan Cikalleshi attı.
60. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı atışında Umut Bozok topun başına geçti, vuruşunu kaleci Sehic çıkardı. Sonrasında hakem Ümit Öztürk ceza alanı ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Tekrar topun başına geçen Umut Bozok kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı.
70. dakikada Konyasporlu Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu ancak kalecinin önünde aktif alanda bulunan Ahmed Hassan ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.
Konyaspor bu beraberlikle puanını 49'a çıkardı ve zirve yarışında yara aldı. Kasımpaşa ise puanını 29 yaptı.
Konyaspor 22 Şubat Salı günü Başakşehir ile ertelenen maçta karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise 27. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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