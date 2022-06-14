Selçuk İnan'dan Burak Elmas'a 'Fatih Terim' tepkisi

14 Haziran 2022 Salı, 11:04

Galatasaray'da bir dönem futbolculuk ve yardımcı antrenörlük görevi yürüten Selçuk İnan, sarı-kırmızılı camiada yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılmasının ardından sessizliğini bozdu. Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılık sürecini anlatan 37 yaşındaki antrenör eski başkan Burak Elmas'a da tepki gösterdi.

Vole'ye konuşan genç antrenör, 2011 yazında Galatasaray'a transfer olmasıyla beraber Galatasaray- Fenerbahçe rekabetinde sarı-kırmızılı kulübün öne geçtiğini ve kendisini Fenerbahçe'nin de istediğini belirterek "Fenerbahçe'ye transfer olsaydım bu transfer şampiyonluk sayılarını etkilerdi bence. Galatasaray'ı tercih ettim çünkü çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şeydi. Bunu hiç gizlemedim hayatımda. Para ya da başka bir şey konuşmadım. Çok daha yüksek teklifler vardı ama ben Galatasaray'a geldim. İyi ki de gelmişim. İyi ki de o anları yaşamışım" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULAR BASKIYI KALDIRAMADI"

Galatasaray'da geçen sezon yaşanan başarısız tablo hakkında konuşan 37 yaşındaki antrenör, "Oyunculara 'bu sene mutlaka şampiyon olmamız gerekiyor' derseniz genç oyuncuları kaybedebilirsiniz. Bunu yönetime de söyledik. Genç oyuncular bu baskıyı kaldıramadı. Yoksa hep şampiyonluğa oynar Galatasaray" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN HAZIRIM"

Teknik direktörlük için hazırlandığını kaydeden Selçuk İnan, "Kendi ekibimi oluşturdum. Artık teknik direktörlük için hazırım" ifadelerini kullandı.

"TERİM TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Fatih Terim'in Türkiye'nin en başarılı antrenörü olduğunu dile getiren İnan, "Ben Türkiye'nin en büyük hocasının 2 yıl yardımcılığını yaptım. Fatih Hoca'nın yaptıkları ortada, kimse o başarıların yanına bile yaklaşamadı" dedi.

"BURAK ELMAS YANLIŞ YAPTI"

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in ayrılık sürecinde eski başkan Burak Elmas'ın aldığı karara tepki gösteren Selçuk İnan, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"Burak Elmas yönetimi yanlış yaptı. Hiçbir şey yapmadan 'Bu proje olmuyor' deyip kendi kendinize bir karar alıp, hele ki Fatih Terim gibi çok önemli bir hocayı görevden alırsanız, vizyon dememeniz gerekir"