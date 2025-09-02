Cumhuriyet Gazetesi Logo
Selin Hürmeriç Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası’nda tarihi gümüş madalya kazandı

Selin Hürmeriç Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası’nda tarihi gümüş madalya kazandı

2.09.2025 16:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Selin Hürmeriç Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası’nda tarihi gümüş madalya kazandı

Türkiye, artistik yüzmede dünya şampiyonası tarihinde ilk kez kürsüde.

Türk yüzme tarihinde bir ilk gerçekleşti. Milli sporcu Selin Hürmeriç, Atina’da düzenlenen 2025 Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası’nda solo kategorisinde 379.4196 puanla gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla hem dünya ikincisi oldu hem de Türkiye artistik yüzme tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında madalya kazanarak tarihe geçti.

Image

Henüz 15 yaşında olan Hürmeriç, bugüne kadar uluslararası arenada dikkat çekici başarılar elde etti. 2024 yılında Atina’da düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası’nda figür kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye’ye bu branştaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. 2025 yılında Madeira’da yapılan COMEN Cup’ta ise figür ve solo dallarında altın, düet dalında gümüş ve serbest kombinasyonda bronz madalya alarak şampiyonayı toplam dört madalya ile tamamladı.

Image

Hürmeriç’in uluslararası başarılarının arkasında, Milli Takım antrenörleri Öykü Halis ve Laçin Kökçay’ın özverili çalışmaları ve rehberliği de önemli rol oynadı.

Selin Hürmeriç, geleceğe dair en büyük hayalini şu sözlerle dile getirdi:

“Hayalim, olimpiyatlara katılmak ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğim.”

Bu tarihi başarı, yalnızca Hürmeriç’in kişisel yolculuğundaki bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türk artistik yüzmesinin dünyadaki yükselişinin de simgesi oldu.

Image

İlgili Konular: #yüzme #madalya #Selin Hürmeriç

İlgili Haberler

EYOF 2025'te yüzmede şampiyonluk!
EYOF 2025'te yüzmede şampiyonluk! Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu.
Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da sağlığa kulaç attı
Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da sağlığa kulaç attı Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle “Bodrum’da Sağlığa Kulaç At” etkinliği düzenleyerek, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekti. Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Açık Su Yüzücülerinin de katıldığı etkinlikte, Memorial doktorları ve çalışanları da sağlık için kulaç attı.
Adalarda heyecan başlıyor: 38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası başlıyor!
Adalarda heyecan başlıyor: 38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası başlıyor! 24-25 Temmuz tarihlerinde Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri, adeta bir yüzme şölenine ev sahipliği yapacak.