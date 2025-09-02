Selin Hürmeriç Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası’nda tarihi gümüş madalya kazandı

Türk yüzme tarihinde bir ilk gerçekleşti. Milli sporcu Selin Hürmeriç, Atina’da düzenlenen 2025 Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası’nda solo kategorisinde 379.4196 puanla gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla hem dünya ikincisi oldu hem de Türkiye artistik yüzme tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında madalya kazanarak tarihe geçti.

Henüz 15 yaşında olan Hürmeriç, bugüne kadar uluslararası arenada dikkat çekici başarılar elde etti. 2024 yılında Atina’da düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası’nda figür kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye’ye bu branştaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. 2025 yılında Madeira’da yapılan COMEN Cup’ta ise figür ve solo dallarında altın, düet dalında gümüş ve serbest kombinasyonda bronz madalya alarak şampiyonayı toplam dört madalya ile tamamladı.

Hürmeriç’in uluslararası başarılarının arkasında, Milli Takım antrenörleri Öykü Halis ve Laçin Kökçay’ın özverili çalışmaları ve rehberliği de önemli rol oynadı.

Selin Hürmeriç, geleceğe dair en büyük hayalini şu sözlerle dile getirdi:

“Hayalim, olimpiyatlara katılmak ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğim.”

Bu tarihi başarı, yalnızca Hürmeriç’in kişisel yolculuğundaki bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türk artistik yüzmesinin dünyadaki yükselişinin de simgesi oldu.