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Semih Haznedaroğlu, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta Semih Haznedaroğlu konuk oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:40
Semih Haznedaroğlu, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
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GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu İş insanı ve spor yöneticisi Semih Haznedaroğlu oldu.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı 25 Mayıs Perşembe akşamı (bugün) saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.


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