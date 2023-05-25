Semih Haznedaroğlu, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:40

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:54

GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu İş insanı ve spor yöneticisi Semih Haznedaroğlu oldu.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı 25 Mayıs Perşembe akşamı (bugün) saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.