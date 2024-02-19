Semih Kılıçsoy'dan galibiyet yorumu! 'Kazanmamız gerekiyordu'
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Kılıçsoy, "Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.
Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.
Göz Atın
"ATIYORUM AMA..."
Bu sezonki gol hedefi sorulan Semih Kılıçsoy, "Açıkçası bir hedef koymuyorum maç maç gidiyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli" cevabını verdi.
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