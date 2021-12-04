Semih Saygıner, Dünya Kupası'nı kazandı
Milli bilardocu Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Saygıner birincilik kupasını Türkiye'ye getirerek tarihe geçti.
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