Semih Şentürk Barselona'da kapkaç saldırısına uğradı
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barselona'da kapkaç saldırısına uğradı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barselona'da kapkaç saldırısına uğradı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.
Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.
Etiketler: #Semih Şentürk #fenerbahçe #barcelona #Barselona
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