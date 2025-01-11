Şener Şen, Galatasaray Divan Üyesi oldu!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 11:36

Güncelleme: 11.01.2025 - 11:36

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu yeni üye berat töreni gerçekleştirildi.

Ünlü sanatçı Şener Şen, Galatasaray Kulübü Divan Üyesi oldu.

Şener Şen yaptığı açıklamada, "Berat töreni nedeniyle Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kez daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.