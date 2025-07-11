İddialara göre Galatasaray, Belçikalı kaleci Senne Lammens’i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Peki, Senne Lammens kimdir? Senne Lammens kaç yaşında, nereli? Senne Lammens Galatasaray'a mı geliyor?

SENNE LAMMENS KİMDİR?

Senne Lammens, 7 Temmuz 2002'de dünyaya geldi. Belçika Pro Ligi ekibi Royal Antwerp'te kaleci olarak oynayan Belçikalı profesyonel futbolcudur.

SENNE LAMMENS'İN KARİYERİ VE HAYATI

Lammens, kariyerine Club Brugge'ün altyapı takımında başladı . 11 Aralık 2019'da, o zamanlar 17 yaşında olan kaleci , 2019-20 UEFA Gençlik Ligi grup aşamasında Real Madrid CF'ye karşı oynanan play-off maçının 95. dakikasında takımının 2-2'lik skorla galibiyet golünü atarak takımının turnuvanın eleme aşamasına yükselmesini sağladı. Lammens, 8 Haziran 2023'te Royal Antwerp ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.