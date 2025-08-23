Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörü Şenol Can, son dakikada verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, Arca Çorum FK'yi galibiyetinden ötürü tebrik ederek şunları söyledi:

"Tartışmalı bir penaltıyla son saniye golü yedik. Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK, çok saygı duyduğumuz ve iddialı bir takım. Biz planımızı çok iyi şekilde uyguladık. İkinci yarıda oyunun bütün kontrolünü ele aldığımızda skoru 1-1'e getirdik. Futbolcularımı plana sadık kaldıkları için kutluyorum. Ancak son saniyede tartışılır bir penaltı kararıyla 2-1 mağlup olduk. Bizim için kötü biten bir maç oldu. Hakem, bütün takdir haklarını Çorum FK lehine kullandı."