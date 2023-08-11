Şenol Güneş 20. galibiyetine ulaştı

Şenol Güneş, Fatih Terim'in ardından Türk takımlarının başında Avrupa kupalarında 20 galibiyet barajını geçen ikinci teknik adam oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:17
Şenol Güneş 20. galibiyetine ulaştı
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı takımın başında 20. Avrupa kupaları galibiyeti aldı.

Güneş, yakaladığı bu rakamla bir Türk takımının başında çıktığı 41 maçta 20 galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Güneş 20 galibiyetin yanı sıra 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Türk takımlarının başında en fazla Avrupa kupaları maçı galibiyeti gören isim ise 37 kezle Fatih Terim oldu.


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