Şenol Güneş kötü haberi verdi! Gedson Fernandes ve Mert Günok...

Yayınlanma: 04.10.2023 - 19:48

Güncelleme: 04.10.2023 - 19:50

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligin'de oynayacakları Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"Lugano dinamik ve kompakt oynayan bir takım. Kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde kayıplarımız var. Konferans Ligi'nde ilk maçta rakip daha üstün oynadı ama berabere kaldık. Yarın oynayacağımız maç çok kritik. Hem iyi oynamaya hem de kazanmaya ihtiyacımız var.

'GEDSON FERNANDES YOK'

Gedson Fernandes iyileşmişti ama idmanın son bölümünde bileği döndü. Yarın o olmayacak, pazar günü de olmayacak.

Ante Rebic de herhangi bir sorun yok. Gedson'un daha önce omzunda sorun vardı. Bu sakatlığı bileğinde oldu. Bir süre olmayacak.

Zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yediğimiz doğru. Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız. Yarın da böyle bir beklentim var.

Yarın daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha fazla çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız.

'EZİLDİĞİMİZ TEK MAÇ BRUGGE'

Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Ezildiğimiz tek maç Brugge maçıydı.

Sezon başında iki oyuncumuz vardı; Aboubakar ve Muleka. Açık oyuncumuz da yoktu Onur'u orada kullandık. Daha sonra yaşanan sonuçlar öz güvensizlik yarattı. Oyuncularımızın fiziksel olarak dalgalanması performansımızı etkileyebiliyor. İç sahada bu anlamda daha iyiyiz.

Fiziksel düşüşte çok fazla seyahat etmemizin de etkisi var. Sadece maç olarak bakmayın. Brugge maçında genele oranla daha fazla temaslı oynamaya çalıştık ama çok pozisyon verdik.

'MERT İKİ MAÇTA BİZİMLE OLMAYACAK'

Mert Günok da önümüzdeki iki maçta bizimle olmayacak. Ayağında bir güçsüzlük var, ön adale grubunda.

Onana'yı henüz kullanamadık. Bir adaptasyon ve algılama sıkıntılarımız oldu. Defansif olarak çok koşabilen bir isim. Chamberlain kariyer olarak çok üst seviye, fiziksel olarak hazır olduğunda büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Yarın ondan bu anlamda beklentilerimiz olacak.

Transfer dönemi bitmiş, artık konuşmanın bir anlamı yok. Transfer dönemi yeniden başladığında eksiklerimiz varsa oturur, konuşuruz. Hücumda birçok varyasyonu sağlayabilecek oyuncumuz var; Rebic, Rashica, Ghezzal gibi. Performans olarak onları hazırlayacağız.

'KAZANSAK BUNLAR KONUŞULMAYACAKTI'

Biz kazanabileceğimiz maçları alsaydık bunlar hiç konuşulmayacaktı. Pendik maçı ile Trabzon maçı arasında sırıtan bir tarafımız yoktu ki o dönem kadro olarak eksik olduğumuz bir dönem. Çoğaldıkça kötüye gitme durumu oldu."

Onana bir dalgalanma geçirdi. Oyun esnasında pozisyon alışlarında ve topu kullanışlarında bir eksiklik gördük. Yok olacak bir oyuncu değil asla. Orada benim oynattığım bir oyuncu da var zaten. Amir çok iyi oynuyor. Aynı oyuncular değiller. Onana şu anda oynama açısından geride diyebiliriz.

Aboubakar, Cenk, Muleka gibi oyuncular daha da iyi oynayabilirler. Böyle olduğunu düşünmesek zaten çaba sarf etmeyiz.

Gökhan İnler sportif direktör olarak düşündüğümüz bir isim. Teknik olarak Burak Yılmaz, sportif olarak Gökhan İnler bizim için yararlı olabileceğini düşündüğümüz isimler."