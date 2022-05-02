TFF 1. Lig'de Manisa FK, Bursaspor'a mağlup oldu

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:42

Spor Toto 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, kendi evinde ağırladığı Bursaspor'a 3-1 mağlup olarak play-off yarışına havlu attı. Maçta bir de penaltı kaçıran ev sahibinin 8. dakikada Landre'yle bulduğu gole konuk ekip 39 ve 54. dakikalarda Joao Pedro ile 46. dakikada Bifouma'yla yanıt verip kendisi için hayati önemdeki 3 puana uzandı.

Maçtan önce ise stada alınan çok sayıda Bursaspor taraftarı tepkiye neden oldu. Manisa FK taraftarı, emniyeti ve Manisa FK yönetimini yuhaladı. İlk yarıyı birlikte izleyen Manisa FK ve Bursaspor taraftarı arasında emniyet güçleri önlem aldı.

Bursaspor'un 46. dakikada ikinci golü atmasıyla taraftarlar polis tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sonuçla Manisa FK 46 puanda kalırken, Bursaspor puanını 38 yapıp umutlandı.

MAÇ SONRASI YOLLAR AYRILDI

Manisa FK, maç sonrası bir açıklama yayımlayarak yönetim kurulu kararıyla teknik direktör Turgay Altay ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezona Serkan Özbalta ile başlayan Manisa FK, 8. haftanın ardından Özbalta ile yollarını ayırıp, göreve Naci Şensoy'u getirmişti. Takımın başında 9. haftadaki Adanaspor maçına çıkan Naci Şensoy'un görevine de bu müsabakanın ardından son verilmişti.