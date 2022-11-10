Şenol Güneş: 'Umudumuz, gücümüz var!'

10 Kasım 2022 Perşembe, 08:20

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Minnettarız. Kurucumuz olarak yol gösterip önümüzü açan liderimiz. Hepsine minnettarız. Bugün oyuna baktığımızda, rakibimizin gücü ve oyuncu kalitesi bizim gerimizdeydi. Her şeye rağmen oyun başlangıcı ve ilk yarının çoğunda ciddi bir oyun ortaya koymak istedik. Bu da skora yansıdı. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama oyuncuların, rakibe göre üstün olmasından kaynaklı pozisyonlardı. Rakibin de oynamasına izin verdik. İkinci yarıda hatalarımız oldu ama bunları baskıyla giderdik. Kendi sahamızda kaptırdığımız toptan rakibin gol atması, bizim için eksi puan.

Bugün kazanmış olmak önemli. İlk yarıdaki ciddiyet için oyunculara teşekkür ediyorum. Ama ikinci yarıda tempo düşürüp top kullanamamamız da bizim eksilerimiz. Rakibi oynatıyoruz. Hiç oynamayan oyuncularımız vardı. Oyunun akışındaki eksikleri söyleyeceğim. Birkaç sakat oyuncumuz vardı, onları kullanmadık. Diğer oyuncuları dinlendirdik. Hangi oyuncuyla çıksak, kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Kupada önümüzde maçlar olacaktır.

Beşiktaş’ın hedefi kupayı da kazanmaktır. Ligde de son maçta aldığımız yaraya rağmen yarışta olacağımızı düşünüyorum. Bu umutla yaşıyoruz zaten. Beşiktaş bir ailedir ve birlikte güçlüyüz. Antalyaspor maçının çok daha kaliteli ve zor olacağını düşünüyorum. Bu maçın artık bir önemi kalmadı. Bu dönemi bitirip, kamp döneminde iyi bir hazırlıkla ikinci döneme iyi başlamamız gerekiyor.

OYUNCULARA UYARI

Eldeki oyuncuların verilen şansı iyi kullanması için bir dönem var, bunu da kullanacağız. Hiçbir oyuncumuzu gönderemeyiz, hiçbir oyuncu da alamayız. Dünya Kupası arasında transfer zaten olmuyor. Ocak ayın kadar eldeki oyuncularla gideceğiz. Ondan sonra bir karar veririz. Takımı sürükleyen oyuncu burada kalır. Şu ana kadar iyiler var, eksikler var. Hazırlık döneminden sonra çok daha farklı şeyler çıkabilir"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgiler veren tecrübeli teknik adam, "Ghezzal ameliyat oldu. Tedavilerle düzelmesi beklendi ama olmadı. Süreyi doktor biliyor. Aradan sonra bakacağız. ABD’den gelince bakacağız. Rosier, Josef, Masuaku’nun oynayıp oynamayacağına bakacağız. Oyuncuların kendilerini nasıl hissettiği önemli. Milli takımlara gidenlerin de rahat olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Sakatlık olmasa bile performans düşüklüğü de bir eksikliktir. Bugünün de en iyisi genç Atiba’ydı. Akıl var, teknik var, gayret var. Çok beğendim bugün. Oğuzhan Akgün de diriydi. Rosier ve Masuaku sakatken kimin oynayacağını da görmek istedim. Eldeki imkanları zorladık. Bugünkü maç oyuncuları görmek için iyiydi. Süre çok kısa şu anda. Kampta daha çok işleriz bunları ama son maç önemli” diye konuştu.

Atiba Hutchinson'ın teknik ekipte kendilerine faydalı olabileceğine dikkat çeken Güneş, "Ben giderken de söylemiştim, Atiba çok başarılı, karakterli, Beşiktaş’ın içindeki bir isim oldu. Oyuncu olarak son dönemlerine geldi. Atiba bize teknik ekipte de faydalı olacak birisi. Karar onun. Redmond’ı d beğendim. Bir seviye üste çıkarsa daha çok iş yapar. Muleka inandığım bir oyuncu ama içine kapanıklığı var biraz. Aboubakar’a benziyor. O da ilk zamanlarda böyleydi. Olacağını düşünüyorum ve ondan umutluyum. Redmond ilk yarıda iyiydi ama ikinci yarıda birçok oyuncu gibi düşüş yaşadı” diye konuştu.

"ASLA PES ETMEK YOK"

Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: "Umudumuz da var gücümüz de var. Pes etmek gibi bir durum yok. Derbi maç bir hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. O maçta gol yedikten sonra oyundan düştük ama son 10 dakikada gol bulabileceğimiz bir maçtı. Biz oyunumuzu yükselttiğimiz zaman dediklerinizi yapacak bir takımız. Biz birlikteyiz, birlikte olup rakipleri rahatsız edelim, oyunculara sahip çıkacağız. Seyirci enerji ve coşku verecek, biz de oyunumuzla onları coşturacağız. Gol attığınız zaman sahada farklı bakıyorlar, oyundan düşünce farklı bakıyorlar. Asla pes etmek yok. Umudumuzu ve gücümüzü iyi kullanalım."